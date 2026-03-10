BTS（防弾少年団）が新アルバム『ARIRANG』の発売に合わせ、国立博物館文化財団とコラボしたグッズ5種を販売する。HYBE（ハイブ）と国立博物館文化財団は10日、公式ファングッズを販売するポップアップストア「BTSポップアップ：ARIRANG」を開催すると明らかにした。ポップアップストアでは、アルバムタイトル『ARIRANG』に合わせ、韓国の伝統美を現代風にアレンジした▶ショルダーバッグ▶カードホルダー▶ヘアク