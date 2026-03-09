【モデルプレス＝2026/03/09】「映画 1リットルの涙」が2027年に公開決定。主演は2005年に放送されたドラマ版にも出演した俳優の錦戸亮、テーマソングはレミオロメンの「3月9日」と「粉雪」の2曲が起用されることも発表された。【写真】錦戸亮、白衣姿で20年ぶりに遥斗演じる姿◆「映画 1リットルの涙」公開決定木藤亜也さんのノンフィクション書籍『1リットルの涙 難病と闘い続ける少女亜也の日記』（幻冬舎文庫刊）と母・木藤潮