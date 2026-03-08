送別会のプレゼントの相場とマナー送別会のプレゼントを選ぶ際には、相場やマナーを押さえておくことが大切。適切な予算設定や渡し方を知ることで、相手にさらに喜んでもらえる贈り物ができます。ここでは送別会で贈るプレゼントに関する基本的なマナーについて解説します。送別会のプレゼントの予算相場送別会のプレゼントの予算相場は、贈る相手との関係性によって変わります。個人で贈る場合、同僚や部下へは3000〜5000円程度が