◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―韓国（７日・東京ドーム）侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が７日、ＷＢＣ１次ラウンド２戦目となる韓国戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。５―５で迎えた７回２死三塁の第４打席は申告敬遠となり、東京ドームは大ブーイングに包まれた。韓国先発は右横手投げのコ・ヨンピョ。３点を先制された直後、初回先頭の第１打席で大谷は四球を選び、３番・鈴木誠也の追撃の２ランを演出