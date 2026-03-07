男子硬式野球部員２人が児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で書類送検され、活動休止となっている日大三は７日、春季都大会出場を辞退することを発表した。学校側のコメントは次の通り。「本校生徒による不祥事により、関係の皆さまに多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、あらためてお詫び申し上げます。現在、硬式野球部は活動を停止し、事案の重大性を踏まえ、指導体制および寮運営体制の見直しを進めております