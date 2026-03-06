楽天モバイルがサービスエリアマップを更新！楽天モバイルは3日、同社が移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービス（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/ ）におけるサービスエリアマップを更新し、新たに2026年2月16日（月）時点のデータとなっています。同社がサービスエリアマップを更新したのは実に約3カ月ぶりとなります。なお、サービスエリアマップは料金プラン