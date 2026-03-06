楽天モバイルが約3カ月ぶりにエリアマップを更新！2026年2月16日時点のデータに。現時点ではKDDIの楽天向けローミングサービスは9月30日まで
|楽天モバイルがサービスエリアマップを更新！
楽天モバイルは3日、同社が移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービス（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/ ）におけるサービスエリアマップを更新し、新たに2026年2月16日（月）時点のデータとなっています。同社がサービスエリアマップを更新したのは実に約3カ月ぶりとなります。
またパートナー（au）回線のサービスエリアマップ（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/area/map_partner.html ）も個別に公開していますが、パートナー（au）回線のサービスエリアマップについてはKDDIも楽天モバイル向けローミングサービス提供エリア（ https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/roaming/area/ ）を公開しており、KDDIでは2026年2月18日（火）に更新して2025年2月以降のエリアが確認できるようになっています。
なお、現時点でKDDIの楽天モバイル向けローミングサービスは提供期間が2026年9月30日（水）までとなっており、さらなる延長については両社協議の上で決定することになっていますが、楽天モバイルではプラチナバンドの割り当てを獲得してはいるものの、さすがにいきなりすべてのローミングが終了とはならなそうですが、さらなるローミングエリアの縮小などの可能性はありそうですし、どうなるのか注目したいところです。
楽天モバイルでは楽天回線による正式サービス「Rakuten UN-LIMIT」を2020年4月に開始し、楽天回線エリアにおけるデータ通信は使い放題、専用アプリ「Rakuten Link」での音声通話・SMSも無料で月額3,278円（金額はすべて税込）で使え、さらに何度かアップグレードされて2023年6月から新料金プランのRakuten最強プランに刷新し、パートナー（au）回線エリアも含めて3GB以下なら月額1,078円、20GB以下なら月額2,178円、使い放題で月額3,278円となっています。
なお、Rakuten Linkでの音声通話・SMSはカウントフリーとなっているほか、Rakuten Linkは2023年8月にパソコン（PC）向けデスクトップ版も提供開始されました。また公式メールサービス「楽メール」も提供されています。そんなRakuten最強プランの提供開始に合わせてサービスエリアマップが更新され、Rakuten最強プランでは楽天回線だけでなくau回線でも同じ料金となることに伴い、4Gエリアについては楽天回線とau回線の合算表示となっています。
一方、2023年7月より新たに快適な通信環境を提供するために「Rakuten最強プラン」プロジェクトに取り組んでおり、全国各地の楽天モバイル基地局設置情報が市町村単位で公開されて確認可能で、一時は月1回の更新になったりもしていましたが、最近は再び月2回のペースに戻っており、特にすでに紹介しているように「つながりやすさ強化宣言2026」としてトラフィックが集中するエリアや地下鉄などでの通信品質向上を加速させています。
特に地下鉄や鉄道の地下区間については基地局の帯域幅を5MHzから20MHzへと4倍に拡張する工事を行い、通信品質の改善を進めており、さらに快適な通信環境を提供できるように「東京地下鉄強化計画」を推進中となっています。一方、繁華街などの人が多く集まる場所については5G基地局を整備してトラフィックを分散しているとし、例えば、大規模集客施設などでの電波対策としては東京ドームで2025年9月に、天王寺動物園で2025年12月に実施済みなどとなっています。
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・楽天モバイル 関連記事一覧 - S-MAX
・通信・エリア | 楽天モバイル
・楽天モバイル株式会社サービスへのローミング提供について | 公開情報 | KDDI株式会社
・楽天モバイル