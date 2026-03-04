iPhone 17eをNTTドコモやau、UQ、SoftBank、Y!mobile、楽天モバイルでも取り扱い！各社による価格や予約ページをチェック既報通り、Appleは2日（現地時間）、同社が展開する「iPhone」シリーズにおいて新たに最新チップセット（SoC）「Apple A19」を搭載してAIサービス「Apple Intelligence」にも対応した5G対応スマートフォン（スマホ）「iPhone 17e」を発表しました。日本を含む70以上の1次販売国・地域では2026年3月11日（水）