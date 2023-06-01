路面電車が脱線した現場での救助活動＝27日、ミラノ（AP＝共同）【ローマ共同】イタリア北部ミラノで27日夕、路面電車が脱線して建物に衝突し、少なくとも2人が死亡、約40人が負傷した。ANSA通信などが報じた。捜査当局が原因を調べている。事故はミラノ中心部で発生。路面電車は3両編成で多数の人が乗っていた。ミラノ・コルティナ冬季五輪は2月6〜22日に開催され、3月6〜15日には冬季パラリンピックが開かれる。