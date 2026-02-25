北京の話題はドーピング…4年間でイメージ一変ミラノ・コルティナ五輪で一躍世界のスターとなったのが、フィギュアスケートの女子シングルで金メダルを獲得したアリサ・リウ（米国）だ。大会が閉幕した今も話題は尽きない。米国の老舗雑誌「ジ・アトランティック」は「アリサ・リウの影響力」という記事を掲載。フィギュアのイメージ回復に果たした役割を「完璧な解毒剤」と称えた。同誌はリウの演技について「金メダルに、あ