仕事を成功させる人はどのような人なのか。ベンチャーキャピタリストの原丈人さんは「30年以上も前のことだが、孫正義からミーティングを持ちかけられ、12時間にも及ぶミーティングをしたことがある。断られても決して諦めない、彼の徹底的にやる姿勢に、『この人はビジネスで大きな成功を手にする人物だ』という印象を持った」という――。※本稿は、原丈人『THE BEST WORK「最高の仕事」を生きる』（サンマーク出版）の一部を