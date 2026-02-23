X上でアカウント乗っ取り被害が頻発しています。つい先日も、「PR投稿で報酬数万円」とDMで持ちかけ、外部サイトへ誘導してIDやパスワードを抜き取る手口を紹介しましたが、詐欺の手口は日々巧妙化しています。今回、これまでとは全く異なる方法でアカウントを乗っ取られたという被害者から、詳細な証言を得ることができました。さらに、その乗っ取られたアカウントから、編集部にも同様のDMが到着。編集部が実際に試した「