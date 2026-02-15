?４回転の神?の意外な敗因とは――。ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート男子フリー（１３日＝日本時間１４日、ミラノ・アイススケートアリーナ）が）で、世界選手権２連覇中の絶対王者イリア・マリニン（米国）がフリー１５位と大失速し、総合８位と惨敗したことで激震が走っている。ロシアフィギュアスケート界の?皇帝?エフゲニー・プルシェンコ氏は、ロシアメディア「スポーツエクスプレス」で４回転アクセルへの挑戦