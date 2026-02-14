パドレスのダルビッシュ有投手（３９）が１４日、３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けた侍ジャパンの宮崎合宿に、アドバイザー役として参戦した理由について言及した。前回大会で世界一に貢献しながらも、昨年１０月に右肘手術を受けた影響で今大会の出場は断念した。右腕は決断の要因について問われると、「井端さん、ずっと敬語だったので、それがとにかく圧がすごくて。ずっと自分も、井端さんが現