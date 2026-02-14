アルペンスキー女子滑降で転倒し、左足脛骨の複雑骨折で３度の手術を受けているリンゼイ・ボン（４１＝米国）が左足の切断危機に直面している。フランスメディア「ＲＭＣスポーツ」によると、リヨンのサンティ整形外科センターの所属でヒザの専門家であるベルトラン・ソネリ・コテ医師はボンの負傷について懸念しているという。「残念ながら今回はケガが多すぎたように思う。１１日にインスラグラムに投稿された画像をみると手