女子大生グラビアアイドルの石橋てるみ（28）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。看護師ショットを投稿した。「モシモシの練習覗いたな！？」とつづり、ピンクの看護師のコスチュームがはだけ、ランジェリーがチラリとのぞく状態で聴診器を使う練習ショットを公開。病院のベッド上で洋服を脱いだランジェリーショットも披露した。ファンやフォロワーからも「かわいい」「ナイスボディ」「美バスト綺麗」「スタイル良すぎ」