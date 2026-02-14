ウクライナのゼレンスキー大統領は13日、戦争犠牲者の追悼ヘルメットをめぐりオリンピックで失格となった代表選手と面会しました。ヘルメットを実際に手にする場面もありました。ゼレンスキー大統領は13日ミラノ・コルティナ五輪で、失格となったスケルトン男子ウクライナ代表のヘラスケビッチ選手に対し、「心からの敬意を表します」と語りかけ、国家勲章を授与しました。ロシアによる侵攻の犠牲者を追悼するヘルメットを手にして