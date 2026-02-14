フランス・パリの凱旋門で13日、刃物を持った男が憲兵を襲撃する事件があり、テロ対策当局が捜査を始めました。憲兵が発砲して、男は死亡しました。フランスメディアによりますと、13日夜、パリの凱旋門の下にある「無名戦士の墓」の点火式の際に刃物を持った男が、憲兵隊に襲いかかったということです。憲兵の1人が男に数発発砲して制圧したということで、男は病院に搬送された後、死亡したということです。ほかにけが人は出てい