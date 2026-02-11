お菓子メーカー「大藤」（東京・荒川区）が１１日までに高市早苗首相の新しいお菓子を発表した。「さなえちゃんのお茶まんじゅう」で、東京・永田町の議員会館では販売がスタートしているという。大藤はこれまでに安倍晋三元首相の「晋ちゃんまんじゅう」をはじめとして多くの政治家のお菓子を作ってきた。高市氏が自民党総裁になった際には「誕生新総裁！さなえちゃん紅白まんじゅう」を発売した。高市氏の地元が奈良