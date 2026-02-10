去年3月、沖縄県内の飲食店で知人の女性2人にわいせつな行為をしたとして、タレントで会社役員の羽賀研二こと当真美喜男容疑者が不同意わいせつの疑いで逮捕されました。警察によりますと、沖縄県北谷町の羽賀研二こと当真美喜男容疑者は去年3月、沖縄県内の飲食店で食事中、知り合いの30代と50代の女性に対し、同意なく体を触ったり、キスをしたりわいせつな行為をした疑いがもたれています。去年8月に50代の女性が警察に相談し、