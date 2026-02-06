お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）が5日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。お笑い芸人の渡辺直美（38）について語った。今回の企画は「渡辺直美大好き芸人」で、大悟やパンサー向井慧など親交の深いメンバーが集まった。大悟は「僕は直美よりだいぶ先輩。でも“大ちゃ〜ん”って言ってくる。最初は、誰が大ちゃんや！とか言ってたんですけど。今は“大ちゃ〜ん”って言われて、は〜いって」と今や