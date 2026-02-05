山形県天童市で、職人の技術と遊び心が詰まったユニークな食品サンプルの展示会が開かれています。見て、触れて楽しむ食品サンプルの世界にご招待します。ベーコンで作ったショルダーバッグ。ピザで出来上がったその名も「ピザの斜塔」。実はこれら全て、食品サンプルを作る技術で生まれた作品なんです。「食品サンプル展～リアルでアートな世界～」と銘打ったこの展示会は、食品サンプル業界