ケンドーコバヤシが結婚＆第1子出産を報告「人生最大のニュース」 2026年1月31日 23時0分 ざっくり言うと ケンドーコバヤシが31日、結婚と第1子出産を番組でダブル発表した くっきー！に「いや結婚したのよ」と明かし、昨年の「8月に」と答えた さらに一呼吸置いて「4日前に子ども（男児）生まれた」と報告