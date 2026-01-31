ケンドーコバヤシ（2024年撮影）日刊スポーツ

ケンドーコバヤシが結婚＆第1子出産を報告「人生最大のニュース」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ケンドーコバヤシが31日、結婚と第1子出産を番組でダブル発表した
  • くっきー！に「いや結婚したのよ」と明かし、昨年の「8月に」と答えた
  • さらに一呼吸置いて「4日前に子ども（男児）生まれた」と報告
