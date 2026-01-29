ニューストップ > IT 経済ニュース > 経済総合ニュース > 年金12万円の78歳母を東京に呼び寄せ同居「最善の選択」が一転 固定資産税 テレビ 田舎 結婚 帰省 人生 食卓 引っ越し 人間関係 家族 生活費 だんだん THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン） 年金12万円の78歳母を東京に呼び寄せ同居「最善の選択」が一転 2026年1月29日 10時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 父を亡くし、地方で一人暮らす78歳の母を案じる52歳の長男 実家を売却して、東京で同居することにし、安全面も資金面も不安は解消した だが同居後、母親は遠慮が増え、日に日に元気を失っていったという 記事を読む おすすめ記事 西野亮廣、講演会が大雪のため延期 心境つづる「お客様の安全を最優先に考え、中止・延期という判断を下された主催者の皆様に、心からの感謝と深い敬意」 2026年1月22日 13時39分 「今度こそ幸せに」そう願った先にあった地獄。生活費3万円、裏切り・暴言・支配モラハラ男との再婚【書評】 2026年1月28日 6時30分 【義母「高卒長男ヨメ！法事来い」】公開処刑の義両親「出産おめでとう…」＜第23話＞#4コマ母道場 2026年1月27日 17時20分 伊藤英明 ヤンチャな性格を変えた妻の言葉「自分の価値を分かりなさい」 2026年1月24日 11時10分 「俺も好きだよ」大好きなパパの不倫電話を聞いた娘…家族崩壊を企む娘が知ったパパの“意外な正体”【作者に聞く】 2026年1月25日 0時39分