（※写真はイメージです／PIXTA）THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）

年金12万円の78歳母を東京に呼び寄せ同居「最善の選択」が一転

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 父を亡くし、地方で一人暮らす78歳の母を案じる52歳の長男
  • 実家を売却して、東京で同居することにし、安全面も資金面も不安は解消した
  • だが同居後、母親は遠慮が増え、日に日に元気を失っていったという
