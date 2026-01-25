国際情勢が揺れ動いている。地政学的対立と技術変革の中で、強大国間で力が衝突し世界経済の覇権構図が変わっている。ベルリンの壁が崩れた1989年からの約25年間、世界は富の追求と権力の行使は分離できるという楽観論の中で暮らした。フランシス・フクヤマが語った「歴史の終わり」のように、自由主義と市場経済が勝利を収めたようにみえた。中国を世界貿易機関（WTO）体制に編入させれば民主化と平和が後にともなうものと信じ、