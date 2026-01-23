22日、ダボス会議に登壇したテスライーロン・マスク氏（ゲッティ＝共同）【ダボス共同】米電気自動車（EV）大手テスライーロン・マスク最高経営責任者（CEO）は22日、人型ロボットを2027年末までに発売するとの見通しを明らかにした。「極めて高い信頼性や安全性」を確保できることを前提に売り出すという。ロボットが一般家庭や産業分野で広く使われるようになるとの見方も示した。スイス東部ダボスで開かれた世界経済フ