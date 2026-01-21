アメリカのトランプ大統領は20日、第2次政権発足から1年にあわせて会見し、政権の実績を誇示しました。中継です。トランプ大統領は会見で1時間半以上にわたって成果を訴えましたが、低迷する支持率に対する危機感のあらわれといえます。国内外で強権的な姿勢を強めるトランプ大統領ですが、物価高への有権者の不満から支持率は低迷していて、1年の節目にあわせて全米各地で政権への抗議デモも行われました。外交では「力による支配