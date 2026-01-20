株式会社タカノフルーツパーラーは2026年1月16日から2月28日まで、いちごのカットフルーツ食べ放題とアフタヌーンティーセットを提供する「タカノフルーツティアラ～いちごの贈り物～」を開始した。料金は5,500円（税込）で、6歳から12歳は3,300円（税込）、6歳未満は無料。利用時間は120分で、コーヒーまたは紅茶（ホット・アイス）のおかわりが自由だ。 カ