11日夕方、大分県宇佐市で、空き家と納屋の合わせて2棟を全焼する火事がありました。けが人はいませんでした。 【写真を見る】空き家など2棟全焼の火事敷地内の畑で火を扱う大分・宇佐市 11日午後4時半過ぎ、宇佐市富山で「空き家が炎上している。付近の住宅に延焼の危険がある」と近くに住む人から119番通報がありました。 火はおよそ3時間後に消し止められましたが、木造の住宅と敷地内の納屋の合わせて2棟が全焼しました