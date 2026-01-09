東京・大田区のマンションで8日、男性が殺害されているのが見つかった事件で、被害者の男性が44歳の会社の代表であることがわかりました。現場のマンションの非常階段には血が付いた足跡が残されていて、警視庁は犯人が非常階段から逃走した可能性があるとみて調べています。この事件は8日昼前、大田区大森北のマンションの一室で男性が首の後ろや腹などを刺され、血だらけの状態で殺害されているのが見つかったものです。警視庁に