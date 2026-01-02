箱根駅伝の往路が行われた【写真：中戸川知世】THE ANSWER

箱根駅伝、日テレ中継のCM前映像に死去した菅谷大介アナの声 ファンは涙

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 2日の箱根駅伝は、日本テレビが地上波で中継し、5区序盤にCMが流れた
  • 菅谷大介氏が実況した過去の5区のシーンが流れ、菅谷氏のテロップも
  • 7秒ほどだったが、視聴者からは「グッと来た」などの声が上がった
記事を読む

箱根駅伝

