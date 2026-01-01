占星術家・鏡リュウジさんによる、2026年上半期の運勢。仕事運や健康運、気になる金運までじっくり解説します！水瓶座（1/20~2/18生まれ）の2026年上半期の運勢〈全体運〉は？水瓶座は、コツコツと頑張ってきたことがいよいよ収穫の時期に。周囲からも「頑張ったね」と声をかけられ、嬉しくなるでしょう。1月中旬までは「本当にこれでよかったのかな」と自信を失いやすい星回りですが、すぐに気力が回復してくるので安心を。誰しも