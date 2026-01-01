【水瓶座の2026年上半期の運勢は？】鏡リュウジさんが占う！12星座別星占い

占星術家・鏡リュウジさんによる、2026年上半期の運勢。仕事運や健康運、気になる金運までじっくり解説します！

水瓶座（1/20~2/18生まれ）の2026年上半期の運勢〈全体運〉は？

水瓶座は、コツコツと頑張ってきたことがいよいよ収穫の時期に。周囲からも「頑張ったね」と声をかけられ、嬉しくなるでしょう。1月中旬までは「本当にこれでよかったのかな」と自信を失いやすい星回りですが、すぐに気力が回復してくるので安心を。誰しも悩むときはあるとどっしり構えていれば、1月下旬には前を向けるはずです。

その後、春まではやや浮き沈みはあっても比較的安定した日々に。時間ができたらやってみたかったことや、家の中の片づけなどに手をつけてみては。気がかりだったことがようやく片づいて、気分がすっきりするでしょう。

4月下旬には、変革の星・天王星が自己表現を司る位置に。自分らしさを見つめ直し、アピールする方法が変わっていきます。これはチャンスだと思ったら遠慮せず、大胆に動いてみて。思いのほかうまくいって、こんなやり方をしてもいいのかとびっくりするでしょう。急に行動を起こして家族や身近な人を驚かせないよう、自分のやりたいことを話しておくと全力で応援してくれそうです。

6月はイメージチェンジが成功する予感。ばっさり髪を切る、ファッションをガラリと変えるなど、思い切った変身をするのにいいタイミングです。急に変えたら、周囲から「似合わない」と言われるのではと思うかもしれませんが、意外と評判がよくてひと安心。なりたい自分へと一歩踏み出してみて。自分の魅力に自信がもてて、行動力もアップするでしょう。

水瓶座の2026年上半期の《仕事運》は？

雑務も含めてしっかり進めていくと評価が高まります。つい惰性でやってしまいがちなルーティンワークも、手を抜かず丁寧にこなすと信頼できる人だと評判に。あなたに任せれば安心と、頼りにされるはずです。忙しいリーダーのサポート役をするなど、縁の下の力持ちとしての役回りも積極的に引き受けて。目立たないようですが、仲間はその頑張りをしっかりと見てくれています。あなた自身も、仕事の根幹となる業務を経験して実力がつくのがわかり、今後の自信になるでしょう。

新たな分野に手を広げたいなら、5月下旬にトライをするとうまくいきそう。6月には先々を見通しながら足場を固められ、不安なく仕事を進められるようになりそうです。

水瓶座の2026年上半期の《健康運》は？

毎日の地道な運動や生活改善が健やかな心身につながるときです。スペシャルなことをするよりも、日常生活に光を当て、少しずつ体にいいことをやっていきましょう。目が覚めたらゆっくりと全身を伸ばす、起き抜けに白湯を飲むなど、朝の忙しい時間に少しでもほっとできる時間をもつと心にゆとりが。

食事の時間を決めて腹八分目を意識するなど、当たり前だけれどなかなかできないことも粘り強く実践していきましょう。一度できなかったらもうダメだと、全部リセットしないで。たくさん食べたときは次の日に調整し、ゆるく続けることも大切です。運動不足は、日々の掃除で解消を。毎日こまめに動いていると、いつのまにか体重減に。

水瓶座の2026年上半期の《人間関係》は？

大きな変化はなく、よくも悪くも狭い範囲の中で人とつき合うことになるときです。気配りをするのが負担になる場合もありそうですが、後でトラブルになるくらいなら、先回りして配慮しておくほうがよさそう。早めの根回しを徹底し、何か助けてもらったらすぐにお礼を伝えて。

地域の役員などで定期的に顔を合わせることになった人とは、絆が深まりそう。お互いに遠慮してつかず離れずの関係でいたものの、よく会うようになって人となりがわかり、打ち解けられそうです。たまに会うご近所さんや初対面の人には、あなたから挨拶をしてみてください。好印象を与えられて、思っていたより早く良好な関係になれるでしょう。

水瓶座の2026年上半期の《金運》は？

自分なりにルールを決めて、計画的に使うと運気アップ。家計簿アプリを上手に使い、底値を把握して買い物をするなど工夫してお金を使っていけるでしょう。一攫千金を狙うのは難しいときですが、貯蓄運は好調。マネー情報を細かく調べ、自分に合った方法で貯めていって。最初は少額でも、時間をかけることでまとまった金額になり、思わぬ出費があるときに役立ちます。例えば急に家電が故障して、すぐ買い替えなくてはなんて場面で「地道に貯めていてよかった！」と思えるでしょう。

4月下旬は何かとお金が出ていきやすい運気。安売りでの日用品の買いすぎには気をつけて。ストックなどはいろいろと支出が落ち着いてから買うと安心です。

2026年上半期の全体の星の動きはこちらをチェック！

12星座別の運勢はこちらからチェック！