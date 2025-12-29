冬は気温が低く、空気が乾燥しやすいため風邪をひきやすい季節です。風邪をひくと喉が痛くなったり、イガイガしたりすることがありますが、喉の痛みをうまく和らげるにはどうしたらよいのでしょうか。対処法について、池袋ふくろう消化器内科・内視鏡クリニック東京豊島院（東京都豊島区）院長で、消化器病専門医、総合内科専門医の柏木宏幸さんに聞きました。【豆知識】「えっ…知らなかった」これが喉が痛いときにおすすめの