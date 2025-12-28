¡Ö¤ª¤¤¤Ã¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤ë¤è¤¦¤ËÅ¹°÷¤ò¸Æ¤Ó¤Ä¤±¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤ªµÒ¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¤Ï¡Ä!?¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à³°¹ñÀ½¤ÎÊñÃú¤ä¥±¥È¥ë¤¬ÊÂ¤Ö¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥­¥Ã¥Á¥ó»¨²ßÅ¹¡£²º¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤ëÅ¹Æâ¤Ë¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡Ö¤ª¤¤¤Ã¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÅÜ¹æ¤¬¶Á¤­ÅÏ¤Ã¤¿¡£¸µÅ¹Ä¹¤Î¥ª¥à¥Ë¥¦¥Ã¥Á¡¼(@omni_uttii821)¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¼¤¬¼«Ê¬¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È¤Ï¤¹¤°¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÀª¤¤¤ËÈ¿¼ÍÅª¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¡È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡É¤ÈÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë