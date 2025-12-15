国際サッカー連盟（FIFA）は12月17日、2028年に行なわれるロサンゼルス・オリンピックの出場枠を発表した。男子は16から12、女子が12から16へ出場国が変更となったのに伴い、アジアの枠は男子が3.5から２へ削減され、女子が２から2.5へ増加した。男子が２枠というのは、アジアサッカー界にとっては厳しい決定だ。中国のメディア『捜狐』は、この報を受け、「男子のオリンピック出場の夢はますます遠のいた」「２年後のオリン