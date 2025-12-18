ファンケルは、16年連続売上No.1＊ のメイク落とし「マイルドクレンジング オイル」（容量：120mL／価格：1,980円）をリニューアルします。通信販売と直営店舗は2026年3月17日から先行発売、ドラッグストアと一部のコンビニエンスストアでは、2026年4月1日から発売します。また、「マイルドクレンジング オイルつめかえ用」（容量：115mL／価格：1,870円）も同様の発売になります。＊富士経済「化粧品マーケティング要覧2010〜20