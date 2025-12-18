「ファンケル マイルドクレンジング オイル」がリニューアルして新発売！

ファンケルは、16年連続売上No.1＊ のメイク落とし「マイルドクレンジング オイル」（容量：120mL／価格：1,980円）をリニューアルします。

通信販売と直営店舗は2026年3月17日から先行発売、ドラッグストアと一部のコンビニエンスストアでは、2026年4月1日から発売します。また、「マイルドクレンジング オイル つめかえ用」（容量：115mL／価格：1,870円）も同様の発売になります。

＊富士経済「化粧品マーケティング要覧2010〜2025」オイルクレンジング 2009〜2024年実績、マイルドクレンジングオイルシリーズとして

■新発想でうるおいは奪わず、汚れを瞬時に落とす独自の洗浄技術を搭載

同商品は、最新のクレンジング研究で得た成果を生かした新発想で、従来の高いクレンジング力と肌のうるおいを守ることをさらに追求した「汚れ落ち」と「うるおい保持」を実現する独自の洗浄技術「セレクトクレンズテクノロジー」を搭載。

肌本来のうるおいを奪わずに、肌表面の落ちにくいメイクや毛穴汚れまでもしっかり落とし、美しい素肌に導くクレンジングです。

■商品特長

「素肌の美しさ」を守るという視点からクレンジング成分が肌内部にどのような影響を与えるかを研究し、洗浄成分の「大きさ」について独自で解析した結果、分子サイズによって角層への浸透性に違いがあることを発見。さらに、小さい分子サイズの洗浄成分は、角層内に浸透してバリア機能を乱すことに着目しました。

そこで、新発想の独自洗浄技術「セレクトクレンズテクノロジー」を開発し、肌の角層深部に浸入させない独自洗浄成分と、落としにくいメイクや角栓、不要な皮脂まで溶かすオイルを配合。肌本来のうるおいを守りながら、高いクレンジング力を両立させて美しい素肌に導きます。

「濃密とろすべオイル」により、肌あたりの良いクッション感を保ちながら、伸びの良さを高め、従来品よりさらに肌への摩擦を軽減しました。

すすぎ時に瞬時に洗い流せるので、オイルのぬるつきやつっぱり感なく洗い上げ、メイクの再付着を防ぎます。

◇開発背景

今回のリニューアルで8代目となる「マイルドクレンジング オイル」は、1997年の発売以来、その時代のニーズを捉えて機能や使用実感を追加し、多くのユーザーが愛用している同社を代表するロングセラー商品です。

クレンジング市場は、メイクを落とすだけでなく、毛穴や角栓まできれいにする高いクレンジング機能や利便性など、多様な付加価値を持つもののニーズが高まり、それらを実現させるものとしてオイルタイプが牽引しています。

反面、クレンジングは、落とすために必要だが、肌に必要なうるおいまで奪われて乾燥の引き金になるのではという不安視する声も多数あり、肌の汚れをしっかり落としながら、うるおいを守るものが求められています。

そこで、今回のリニューアルは、独自のクレンジング研究の成果を生かし、洗浄成分の角層内部に着目した新発想の独自洗浄技術「セレクトクレンズテクノロジー」で、「汚れ落ち」と「うるおい保持」の両立を追求した新たな「マイルドクレンジング オイル」が開発されました。

■商品概要

