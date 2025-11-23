アニメ「鬼滅の刃」の甘露寺蜜璃役や、「五等分の花嫁」の中野一花役などで知られる人気声優の花澤香菜が22日、自身のインスタグラムを更新。忍者に扮した姿を公開した。 【写真】かわいい～くノ一！手裏剣を持つ姿も様になってます 「12月6日に開催するファンクラブイベントのビジュアル撮影オフショットです」と投稿し、ピンクの忍者姿で手裏剣を手に持ちポーズを決めたり、パンをほおばったりする写真を掲載