Image: Amazon.co.jp この記事は2025年1月27日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。「もうちょっと遠くまでWi-Fiが届いてほしい」「寝室まで行くとネットがつながらない」という経験をしたことがある方は多いのではないでしょうか？そんな時はWi-Fiの中継機を使うことで、ネットワークがつながる範