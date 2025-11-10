オリックス・麦谷が“正尚級”の出世街道を歩む。昨年ドラフト1位のルーキーは、15日から開催される台湾ウインターリーグにNPB選抜として参加するため、この日で山中、小田コーチとともに高知秋季キャンプを打ち上げ。同じく1年目のオフに同リーグに参戦して活躍し、飛躍につなげた先輩に続く。「やっぱり、そういった（吉田のような）選手がいるので、自分もそうなりたい気持ちがあります。行かせてよかったと球団に思っても