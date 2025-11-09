ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > モデルの永江りりさんが不慮の事故により死去 父親がXで報告 訃報・おくやみ エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス モデルの永江りりさんが不慮の事故により死去 父親がXで報告 2025年11月9日 13時49分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 8日、モデルの永江りりさんが不慮の事故により亡くなったことが分かった 公式Xで永江さんの父が「りりが永眠いたしました」と伝えた 「家族一同未だにこの現実を受け入れられずにおります」としている 記事を読む おすすめ記事 別府ひき逃げ、八田與一容疑者の遺留品を海底で捜索…海に入って逃亡した可能性も視野に捜査 2025年11月8日 13時0分 安藤なつ、相方・カズレーザーの入籍に立ち合っていた 二階堂ふみから「一緒に入籍の場所に行きませんか？」 2025年11月8日 21時31分 政府、経済対策に「おこめ券」活用へ 2025年11月8日 10時27分 自殺した4人の遺族がチャットGPT開発元のオープンAIを提訴 「安全性テストの期間を意図的に短縮した」と主張 2025年11月8日 4時10分 テレ朝「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」 ユニコーン役の今森茉耶の降板発表「20歳未満での飲酒行為」 2025年11月8日 13時57分