伝説のキャバ嬢・愛沢えみりが生い立ちを告白。「2歳から4歳まで祖母の元で暮らしていた」「家族と誰とも連絡取らずに東京行った」など赤裸々に明かした。【映像】可愛すぎる幼少期やギャル時代の愛沢えみり（複数カット）11月7日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#10が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCは