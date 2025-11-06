さつまいもLOVERSが選んだ！「さつまいも」をおいしく食べるおやつレシピ【バリエ7品】さつまいもLOVERSが厳選！やっぱりおいしい「おいも」のおやつさつまいもがおいしい季節が到来！無類のさつまいも好きのスタッフ3人が語り合い、えりすぐりのさつまいものおやつを決定しました。どれも簡単に作れて、リピート必至！今回は、究極の「焼きいも」と焼きいもで作る「スイートポテト」のレシピをご紹介します。【さつまいもLOVE