Ïª¹ü¤ËÀ­Åª¤ÊÌ¤À®Ç¯¼Ô¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ê¤É¤Î±ÇÁüÉÁ¼Ì¤ò»ùÆ¸À­ÅªµÔÂÔ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä(CSAM)¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎCSAM¤ËÂÐ¹³¤¹¤Ù¤¯¡¢EU¤Ç¤ÏCSAM¤ò¸¡½Ð¡¦Êó¹ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤ÆChat Control(¥Á¥ã¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëË¡¡¢¥Á¥ã¥Ã¥Èµ¬À©Ë¡)¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÄó°Æ¤¬ºÆ¤ÓÅ±²ó¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Chat control proposal fails again after massive public opposition | Andrea Fortunahttps://andreafortuna.org/2025/11/01/chat-contro