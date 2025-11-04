ロイヤリティ マーケティングは10月30日、「冬のボーナスの使い道ランキング」を発表した。調査は2025年9月26日〜9月29日、「Pontaリサーチ」会員3,000人を対象にインターネットで行われた。○使い道は、12年連続「貯金・預金」が1位冬のボーナスの使い道について、12年連続で「貯金・預金」が1位となった。2位「旅行(宿泊を伴うもの)」、3位「食品(ふだん食べるもの)」となり、昨年とトップ3の順位に変化はなかった。今年の冬のボ