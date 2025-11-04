ジルスチュアート ビューティから、心ときめくホリデー限定ギフトコレクションが登場。リボンをほどいた瞬間に広がるのは、幸福感で満たされる3つの甘美な香り──ホワイトフローラル、ミルクティーブレンド、ラシャスベリー。オードトワレ、ハンドクリーム、ディープヘッドクレンズの3点を詰め込んだ限定ボックスが、11月14日（金）より発売されます。華やかでロマンティ