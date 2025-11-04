【ジルスチュアート ビューティ】ホリデー限定♡かわいいリボンギフトコレクション

ジルスチュアート ビューティから、心ときめくホリデー限定ギフトコレクションが登場。リボンをほどいた瞬間に広がるのは、幸福感で満たされる3つの甘美な香り──ホワイトフローラル、ミルクティーブレンド、ラシャスベリー。オードトワレ、ハンドクリーム、ディープヘッドクレンズの3点を詰め込んだ限定ボックスが、11月14日（金）より発売されます。華やかでロマンティックな季節を香りとともに楽しんで♡

リボンをほどいて出会う、甘美な3つの香り

「Ready to Ribbon Runway」をテーマにした今回の限定コレクションは、リボンのように心ときめく香りがラインナップ。

ホワイトフローラル

ミルクティーブレンド

ラシャスベリー

清らかなブーケを思わせる〈ホワイトフローラル〉は、ピュアで可憐な印象に。芳醇な紅茶とミルクのまろやかさにラベンダーを合わせた〈ミルクティーブレンド〉は、深い安らぎを感じさせます。

そして、フレッシュなベリーと花々が奏でる〈ラシャスベリー〉は、朝の光に包まれるようなスウィートな香り。どの香りも、特別な日を華やかに彩ります。

うるおいと香りで包み込む♡贅沢な3点セット

ホリデー限定ボックスには、オードトワレ、ハンドクリーム、ミニサイズのディープヘッドクレンズをセット。

持ち運びに便利な〈ローラーボールタイプのオードトワレ〉は、香りをいつでも纏える優れもの。

〈ハンドクリーム〉は、香りごとに異なるしっとり感が魅力。シアバターやヒアルロン酸を配合し、指先までやわらかく保湿します。

〈ディープヘッドクレンズ〉は、髪と頭皮を一度にケアできるクリームシャンプー。シルクのようななめらかさとツヤを叶え、ホリデーの装いにぴったりの美髪へ導きます。

各コレクションは4,730円（税込）で、11月7日（金）より予約スタート。

ジルスチュアートの香りで、心まで輝くホリデーを♡

リボンに包まれた幸福感を届ける、ジルスチュアート ビューティのホリデーギフトコレクション。香り・うるおい・デザインのすべてが、冬の贈り物にぴったりです。

自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにも最適なこの限定セットで、特別な季節をよりロマンティックに。心と肌を優しく包み込みながら、あなただけの“ホリデーランウェイ”を歩いてみて♡