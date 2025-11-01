かつて「副業解禁」の動きが注目を集めたのは2018年。あれから7年、働き方をめぐる環境は大きく変わった。物価上昇や賃金の伸び悩み、安定雇用の終焉、AIの進化など、私たちを取り巻く現実はより厳しく、より柔軟な対応を求められるものになっている。今、副業は“特別な選択肢”ではなく、“生き方の一部”として再び脚光を浴びている。収入補完という現実的な目的と、キャリア拡張・自己実現といった主体的な動きが交錯しなが