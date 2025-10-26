全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、鹿児島・いちき串木野市の酒造『濱田酒造』です。「うかぜ」1166円／900ml『濱田酒造』（鹿児島県いちき串木野市）個性豊かに造り分けた4つの原酒をブレンダーの技で調和。すっきりした味わいの中に、飲み方によって麦焼酎らしいビスケットのような甘さや芳しさ、フルーティさまで顔を出すのが魅力的。「うかぜ」1166円／900ml『濱田酒造』